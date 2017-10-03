Myanmar hükümetinin BM'ye Arakan ambargosu sürüyor

03.10.2017 21:23:16

Myanmar hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) inceleme misyonunu, ordu ve fanatik Budistlerin saldırısı altındaki Arakan'a sokmayacaklarını duyurdu.

Myanmar Devlet Başkanlığı Sözcüsü Zaw Htay, Associated Press'e yaptığı açıklamada, geçen yıl 9 Ekim'de Arakan'da yaşanan şiddet olaylarının ardından bir araya gelen BM inceleme misyonunun iç işlerine müdahale ettiğini ileri sürdü.

Zaw Htay, Arakan'da Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini ve zulümleri soruşturmak üzere bölgeye erişim isteyen BM inceleme misyonuna yönelik uygulanan giriş yasağının devam edeceğini söyledi.

Bu arada, dün Arakan'ı ziyaret eden 20 yabancı diplomat, bölgede kritik seviyede insani yardıma ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, Myanmar hükümetine insani yardımın yapılması ve BM heyetinin girişi konusunda gerekli izinlerin verilmesi için çağrıda bulundu.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılar nedeniyle etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.