Müzisyen, ayıyı Mozart'ın aryasıyla kovdu

Tunceli'de, aynı zamanda müzisyen olan İbrahim Sarpınar, arı kovanlarına yaklaşan ayıyı korkutup kaçırmak için önce el feneriyle ışık tuttu, ardından Mozart'ın aryasını seslendirdi. Aryayı duyan ayı bölgeden uzaklaşırken, Sarıpınar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Pülümür ilçesi kırsalında bozayılar köylere kadar inip arı kovanlarına saldırmaya başladı. Salkımözü köyünde oturan, aynı zamanda müzisyen olan İbrahim İbrahim Sarıpınar'ın arı kovanları da birkaç kez ayı saldırısına uğradı. Sarıpınar, kovanlarını korumak için ayılara karşı geceleri nöbet tutmaya başladı. Bu nöbetlerden birinde bir ayının kovanlara yaklaştığını fark eden Sarıpınar, önce el feneriyle ışık tuttu, ardından da yüksek sesle dünyaca ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'O wie will ich triumphieren' aryasını seslendirdi. Aryayı duyup Sarıpınar ile göz göze gelen ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Sarıpınar, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

'STANDART TEPKİLERE ALIŞTIĞI İÇİN BU YOLA BAŞVURDUM'

İbrahim Sarıpınar, ayının saldırılarına karşı farklı bir yol denediğini belirterek, "Öncelikle ben operaya ilgili biriyim. Bu ilgimden ötürü ezberlediğim çokça arya var. Ayı kardeşimize gelince, neredeyse her gün arılarımı, tarlamı yokluyor. Ben de kesinlikle ona ve diğer canlılara zarar verme taraftarı değilim. Onu uzaklaştırmak için ses ve ışığı kullanıyordum. Yalnız artık verdiğimiz standart tepkilere alışıp kaçmadığı için böyle bir yönteme başvurdum ve şimdilik gayet etkili duruyor" dedi.