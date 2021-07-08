Müzisyen Arzen'den 15 Temmuz'a özel beste
Müzisyen Yücel Arzen, ' İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a cevap veriyoruz. 'Korkmuyoruz' diye başlayan bir Hürriyet Çağrısı'nda bulunuyoruz. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni ve Korosuyla birlikte kurtaracağız bu işi' dedi. Projenin gelişim sürecine ilişkin bilgi veren 15 Temmuz Derneği Sözcüsü Zekeriya Erdim, şunları söyledi: '15 Temmuz'un 5. yıl dönümü münasebetiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle bu projeyi hayata geçirmiş olduk. 14 Temmuz akşamı da Üsküdar'da, şehitler makamının hemen üstündeki millet bahçesinde özellikle gençler için sunacağız.'