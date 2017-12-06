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'Mutluluğun yegane yolu paylaşmaktır'

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun, 'Sevgi, yaşamın amacıdır

'Mutluluğun yegane yolu paylaşmaktır'
06.12.2017 14:54:43
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun, "Sevgi, yaşamın amacıdır. Mutluluğun kaynağıdır. Mutluluğu yakalamanın yolu da paylaşmaktır" dedi.

1928 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türkiye'nin ilk sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Yardım Sevenler Derneği ile İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği Dünya Gönüllüler Günü etkinliğinde bir konferans veren Yeşilçam'ın efsane jönü Ediz Hun, "Paylaşmak mutluluğu yakalamanın yegane yoludur" diye konuştu. Konferansta kendi yaşamından da örnekler veren Hun, "Vücudunuzla birlikte beyninizi de çalıştırırsanız zinde ve fit kalırsınız. Beyninizi çalıştıracak aktiviteler yapın. Azminizi ve ümidinizi hiçbir zaman kaybetmeyin" şeklinde konuştu.

Atatürk'ün "Güzel sanatlarda başarıya ulaşmak, tüm inkılaplarda başarılı olmak demektir" sözünü hatırlatan Hun, "İnsanlık akıl ve bilim konusunda büyük aşamalar kaydetti. Ancak sanatçı, ürettiği eserlerle topluma ve insana ilham verir. Yeni nesillerin hayal gücünü artırır" ifadelerini kullandı.

Toplumda bulunan iki eksiği "hareket" ve "hobi" olarak teşhis eden Hun, öğrencilere, "Muhakkak hareket edin. Bu sayede ince kalırsınız. Edineceğiniz bir hobi ile de ruhunuzu ve ufkunuzu geliştirirsiniz" tavsiyesinde bulundu.

"DÜŞMANINA BİLE EKMEK VER"

Etkinlikte ayrıca Türkiye Yardım Sevenler Derneğine önemli katkılar sunmuş olan isimlerden ünlü televizyoncu Tuluhan Tekelioğlu ve yazar Ayşe Kulin de yer aldı. Dinleyicilerle bir çocukluk anısını paylaşan Kulin, "Çocukken bir gün babaannem, ben istemediğim halde komşumuzun ağacından erik toplamak için izin istedi. Az sonra komşudan bir tabak erik geldi. Bilirsiniz bizde adettir, gelen tabak boş gönderilmez. Babaannem de evde pişen et yemeğinden bir tabak yollardı. Sonradan sorduğumda o komşumuzun maddi durumdan dolayı her zaman et alamadığını, incitmeden yardım edebilmek için bu yolu düşündüğünü söyledi. İşte Türkiye Yardım Sevenler Derneği de yaptığı çalışmaları bu titizlikle yapıyor" ifadelerini kullandı.

Çektiği birbirinden başarılı belgesel filmlerle tanınan Tuluhan Tekelioğlu ise, kendi yaşamında örnek aldığı anneannesinin "Düşmanına bile ekmek ver" sözünü hayat felsefesi edindiğini ifade ederek, öğrencilere hayatta farklılık yaratmaları tavsiyesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ YETERSİZ"

Etkinlikte konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ise, yapılan araştırmalarda Türkiye'de gönüllülük faaliyetlerine katılımın düşük olduğuna dikkat çekerek, halkın buna en önemli iki sebep olarak maddi imkansızlık ve zamansızlığı öne sürdüğünü söyledi. Söz konusu araştırmalarda Türkiye'de gönüllülük çalışmalarının en çok ihtiyaç duyulduğu alanların eğitim, çocuk, genç ve kadın sorunları ile çevre ve siyaset olduğunu belirten Prof. Dr. İzmirli, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Aydın Üniversitesi olarak geçtiğimiz yıllarda gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımı konusunda panel ve çalıştayların yer aldığı 'Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi' düzenledik. Halen bünyemizde bulunan 60'tan fazla öğrenci kulübü ile ihtiyaç sahibi bölgelerde kütüphaneler kurma, ayni yardımlarda bulunma ve yine üniversitemizin dezavantajlı çocuklar için düzenlediği yaz okullarında görev alma gibi faaliyetler yürütüyoruz."

Etkinlikte ayrıca söz alan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Beyazıt ve Kartal Şube Başkanı Yüksel Ekim, derneğin kuruluşu ve faaliyetlerini anlattı. TYSD tanıtım filminin de gösterildiği etkinlikte Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da yer aldı. Belediyenin başta TYSD olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerini anlatan Kerimoğlu, "Cömert, alicenap ve yardımsever Bakırköy halkının desteğiyle sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak gönüllülük ve yardımseverlik çalışmalarına olan desteğimizin artarak devam edeceğinin sözünü veriyorum" dedi.

Etkinlik, İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübünün verdiği mini konserle sona erdi.

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