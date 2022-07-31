Mustafa Sarıgül: Bir daha kola içersem Allah belamı versin!

Gittiği bir kafede içecek menüsüne ''Americano, Cafe Latte, bilmem ne, benim çayım nerede, çay nerede'' sözleriyle tepki gösteren TDP lideri Sarıgül'e bir vatandaş, 'Siz de kola içiyorsunuz' dedi. Sarıgül'ün 'Haklısın bundan sonra kola içersem Allah belamı versin' cevabını vermesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Son zamanlarda özellikle TikTok hesabından yayınladığı ilginç videolarla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gittiği bir kafede menüdeki içeceklere isyan ederek ''Americano, Cafe Latte, bilmem ne, benim çayım nerede, çay nerede'' ifadelerinde bulundu.

Kafenin önündeki vatandaşlardan birinin kendisine "Siz de kola içiyorsunuz" demesi üzerine Sarıgül, "Haklısın bundan sonra kola içersem Allah belamı versin" dedi. O anların görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.