DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9140 ₺

EURO

18,3330 ₺

ALTIN

1.017,60 ₺

BİST

2.592,38 ₺

Mustafa Sarıgül: Bir daha kola içersem Allah belamı versin!

Gittiği bir kafede içecek menüsüne ''Americano, Cafe Latte, bilmem ne, benim çayım nerede, çay nerede'' sözleriyle tepki gösteren TDP lideri Sarıgül'e bir vatandaş, 'Siz de kola içiyorsunuz' dedi. Sarıgül'ün 'Haklısın bundan sonra kola içersem Allah belamı versin' cevabını vermesi ise sosyal medyada gündem oldu.

2022-07-31 14:48:03

Son zamanlarda özellikle TikTok hesabından yayınladığı ilginç videolarla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gittiği bir kafede menüdeki içeceklere isyan ederek ''Americano, Cafe Latte, bilmem ne, benim çayım nerede, çay nerede'' ifadelerinde bulundu.

Kafenin önündeki vatandaşlardan birinin kendisine "Siz de kola içiyorsunuz" demesi üzerine Sarıgül, "Haklısın bundan sonra kola içersem Allah belamı versin" dedi. O anların görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Eşini bıçaklayan adam o anları İnstagram'da paylaştı

Eşini bıçaklayan adam o anları İnstagram'da paylaştı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Rabia Dağ Aslan'ı (22) bıçakla ağır yaralayan Onur Aslan (26), olayın ardından eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
TOGG'un deneme üretimi başladı: Bakan Muş’tan test sürüşü

TOGG'un deneme üretimi başladı: Bakan Muş’tan test sürüşü

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme üretimine Gemlik tesisinde başlandığını ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte test sürüşü gerçekleştirildiği belirtildi.
Ankara'da cemevi ve alevi kurumlarına saldırı!

Ankara'da cemevi ve alevi kurumlarına saldırı!

Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne saldırı düzenlendi.
Türkiye’den milyonlarca Yemenliye yardım

Türkiye’den milyonlarca Yemenliye yardım

Yemen’de uzun yıllardır devam eden iç savaş, beraberinde milyonlarca insanı yerinden etti. Yaklaşık 20 yıldır bölgede çalışma gerçekleştiren İHH ise 2018 yılından bu yana milyonlarca Yemenliye insani yardım ulaştırdı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş