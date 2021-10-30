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Mustafa Keser'den AKM yorumu: Bu yapı yıkılıyor diyenlere kapak olsun

Sanatçı Mustafa Keser, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında yapının yıkılmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi.

2021-10-30 12:57:58

Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında konuşma yapan Sanatçı Mustafa Keser, "Sayın başkanımızın sanata ve sanatçılara ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Burası açılamaz, bu yapı yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar." ifadelerini kullandı.

YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı AKM, 2,5 yılda tamamlandı. AKM bünyesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkânı bulunuyor. AKM'nin en öne çıkan unsuru Taksim Meydanı'na bakan, özel olarak tasarlanarak üretilen 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan opera salonu. Opera salonu fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanarak yapıldı. Yüksek kalitede ses niteliği ve reverberasyon süresi olarak dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda inşa edildi. Salonda öncelikle opera, ama aynı zamanda senfonik konserler ve elektro-akustik destekli gösteriler için de doğru akustik şartlar sağlanabiliyor. Yan duvarlar boyunca kaplamalar akustik ihtiyaçlara uygun olarak özel olarak tasarlandı. Opera salonunda halı veya diğer tekstil döşeme gibi ses yutuculardan kaçınmak gerektiğinden, ahşap zemin tercih edildi.

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