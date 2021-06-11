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Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat kaydedildi

Yüzeyde olduğu kadar deniz tabanındaki canlı yaşamını da olumsuz etkileyen müsilajı görüntülemek için Çiftlikköy ilçe sahiline gelen dalgıçlar İbrahim Sabuncu ve Beyza Erkaya, burada yaptıkları serbest dalışta canlı yaşamındaki olumsuz etkileri gözlemledi. Bu anları su altında kullanılan kameralarıyla kayda alan dalgıçlardan Sabuncu, her yıl bölgede çok sayıda dalış gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeğeni Beyza Erkaya ile dün dalış yaptığını aktaran Sabuncu, 'Genelde yaz aylarında hemen her gün denizde dalış yaparız. Çiftlikköy, Esenköy, Çınarcık, Armutlu severek daldığımız yerler. Geçen yıl Çiftlikköy'de dalınca kırlangıç balıkları, midye, istiridye, deniz yıldızı görebiliyordum.' dedi.

2021-06-11 17:10:29
PKK’lı Karayılan: Rica ediyorum durun artık

PKK’lı Karayılan: Rica ediyorum durun artık

PKK’lı Murat Karayılan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni Şafak’ta yer alan haberde PKK'lı Karayılan kamera karşısına geçerek, TSK operasyonlarının dayanılmaz hale geldiğini itiraf ederek terör örgütü PKK'ya destek çağrısında bulundu. 'Durun artık. Yani bunları söylememin zayıflıkla bir ilgisi yok. İçim yanıyor. Bizi rahat bıraksınlar.' diye konuşan Karayılan’ın, 'Rica ediyorum bizi rahat bıraksınlar. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış. Durun artık bizi rahat bırakın, herkese sesleniyorum sessiz kalmayın' sözleriyle yalvardığı görülüyor
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EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir3? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir3? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

Türkiye'deki bazı sanatçılar A milli futbol takımı için bestediler. EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?
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