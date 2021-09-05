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Müsilaja karşı midye çözümü

Midyeler Marmara Denizi'nde saatte 11 milyar litre suyu filtre edecek.Balıkesir Koyun Adası yakınlarındaki bir midye çiftliğini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay müsilajla mücadelede midyelerin önemine vurgu yaparak, Türkiye'deki midye çiftliklerinin sayısının artırılacağını söyledi. Altuğ, 'Çiftlikler Marmara Denizi'nde yoğun olmak üzere kurulacak. Bu da saatte neredeyse 11 milyar litre suyu filtre etmiş olacağız bu da Marmara için önemli bir miktar' dedi. Müsilaj ile mücadelede önemli bir role sahip olan midyeler, besin olarak da talep görüyor. Midye çiftlikleri özellikle görselliği ile tatilcileri veya görenleri rahatsız etmeyecek noktalara kuruluyor. Şamandıralara bir halat bağlanarak yetiştirilen midyeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sık sık denetlenerek analiz yapılıyor.

2021-09-05 17:23:12
Konya'da kilometrelerce yer yarıkları ortaya çıktı

Konya'da kilometrelerce yer yarıkları ortaya çıktı

Yer altı sularındaki çekilme Konya Ovası'nda kilometrelerce uzunlukta yüzey yarıklarına neden oluyor. Konya'nın Çumra ve Karapınar ilçelerindeki bazı kırsal mahallelerde önceki yıllarda oluşan kilometrelerce uzunluktaki yüzey yarıkları, yöre sakinlerini endişelendiriyor.
İmam hatipli öğrenciler TEKNOFEST'te iddialı

İmam hatipli öğrenciler TEKNOFEST'te iddialı

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tasarladıkları elektrikli araçla, TEKNOFEST yarışmasına katılıyor.
ABD'de polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı

ABD'de polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı

ABD'nin doğu kıyılarında etkili İda Kasırgası sebebiyle New York kentinin Manhattan bölgesinde selde mahsur kalan sürücünün kurtarılma anları polis kamerasına yansıdı. Central Park’ta bulunan köprünün altında sele yakalan sürücü, şehir merkezinde zor anlar yaşadı. ABD’nin doğu kıyısını etkisi altına alan İda Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, selde mahsur kalan ABD’lilere New York itfaiyesi ve polisi yardımcı oldu. New York şehir merkezi Manhattan’da Central Park’ta sel nedeniyle mahsur kalan bir sürücünün kurtarılma anları polisin güvenlik kamerasına yansıdı.
Nuh'un Gemisi'ni araştırırken rahatsızlanarak ölen İtalyan araştırmacı, vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi

Nuh'un Gemisi'ni araştırırken rahatsızlanarak ölen İtalyan araştırmacı, vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi

Ağrı'da 35 yıldır Nuh'un Gemisi üzerine araştırma yapan ve ani rahatsızlık nedeniyle sevk edildiği Erzurum'da hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı 86 yaşındaki Angelo Palego, vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerindeki mezarlıkta toprağa verildi.
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