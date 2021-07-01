Müsilaj, 55 metre derinlikte insansız su altı aracıyla görüntülendi

55 metrede parça parça müsilaja rastlandıYTÜ de müsilaj hakkında yürüttüğü disiplinlerarası araştırma projesinde, YTÜ Yıldız Teknopark'ta faaliyet gösteren Lenta Marine-İnsansız Su Altı Sistemleri firmasından gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ve mekatronik mühendisliği öğrencileri Enes Gazi Korkmaz, Özkan Efeoğlu, Göktürk Çelik, Umut Baranöz, Elif Terzioğlu ve Barış Parlak'ın geliştirdikleri 'Arat İnsansız Su Altı Aracı'ndan su altı görüntüleme ve numune alımı konularında destek alıyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin Darıca ilçesinde insansız su altı aracı ile dalış gerçekleştiren ekip, müsilajın derinlerdeki varlığını gözlemledi.