MÜSİAD'dan Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran'a ziyaret

06.12.2017 14:43:56

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Kalan, Kaymakam Duran'a görevinde başarılar dileyerek," Burada göreve yapacağı süre içerisinde ortak çalışmalar yapacağımıza inanıyorum ve kendisine tekrar başarılar diliyorum. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybetti kendisini başsağlığı diliyorum" diye konuştuZiyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakamı Abdul Kadir Duran ise, "MÜSİAD ülkemizin çok önemli sivil toplum örgütlerinde bir tanesi. Malatya için çok önemli çalışmalar yapan bir kurum ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.