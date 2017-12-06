Muş'ta terör operasyonu

06.12.2017 10:16:27

Muş'un Varto ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, "Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2017-90 Operasyonu" düzenlendi.

Varto'un Gölyayla köyü bölgesinde 3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda bir sığınakta iki kalaşnikof tüfek, buna ait 16 şarjör ve 500 fişek, 8 kütüklük, 5 el bombası, 15 takım kıyafet, el telsizi, 36 koli bandı, 20 kutu silah yağı, çok sayıda gıda ve temizlik malzemesi, 300 pil, 33 büyük tüp, 10 küçük tüp, muhtelif marka ve miktarda ilaç, yara bandı, 10 ampul, içinde Kur'an-ı Kerim ve İncil'in de bulunduğu 85 kitap, 100 metre ip, 20 çift eldiven, 10 battaniye, bir top kumaş bez, 20 metre halıfleks, 5 çamaşır ipi, 300 çeşitli renkte kalem, 5 kürek, 5 kazma, iki murç, iki nacak, 10 kilogram tütün, 8 akü, 100 metre sera naylonu, 11 çakmak gazı tüpü, radyo, fotoğraf makinesi ve telefon şarj cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, duyarlı vatandaşların her türlü ihbarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı bildirildi.