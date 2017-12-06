Muş'ta PKK operasyonu!

06.12.2017 10:21:49

Muş Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2017-90 Operasyonu' icra edildiğini açıkladı. Varto ilçesine bağlı Gölyayla Köyü bölgesinde bir sığınak bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle derildi: "Sığınak içerisinde, saklanmış vaziyette 2 adet Kalaşnikof tüfek, 16 adet Kalaşnikof tüfek şarjörü, 8 adet kütüklük, 500 adet Kalaşnikof tüfeği fişeği, 5 adet el bombası, 15 takım leşker kıyafeti, 1 adet el telsizi, 36 adet koli bandı, 20 kutu silah yağı, çok sayıda gıda ve temizlik malzemesi, 300 adet pil, 33 adet büyük tüp, 10 adet küçük tüp, muhtelif marka ve miktarda ilaç, yara bandı, 10 adet ampul, içinde Kur'an'ı Kerim ve İncil'in de bulunduğu 85 adet kitap, 100 metre ip, 20 çift eldiven, 10 adet battaniye, 1 top kumaş bez, 20 metre halıfleks, 5 adet çamaşır ipi, 300 adet çeşitli renkte kalem, 5 adet kürek, 5 adet kazma, 2 adet murç,2 adet nacak, 10 kilogram tütün, 8 adet akü, 100 metre sera naylonu, 11 adet çakmak gazı tüpü, 1 adet radyo, 1 adet marka fotoğraf makinesi, 1 adet telefon şarj cihazı ele geçirilmiş ve olay ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır."

Halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, duyarlı kişilerin her türlü ihbarlarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkiliği arttıracağı vurgulandı.