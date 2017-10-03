Muş'ta cezaevinde silah aranırken tünel bulundu

03.10.2017 11:49:59

Muş E Tipi Cezaevi'nde PKK/KCK terör örgütü üyelerinin kaldığı koğuşta silah olduğu şeklinde gelen bir ihbar üzerine başlayan aramada koğuş içerisinden cezaevi bahçesine doğru kazılmış bir tünel bulunduğu öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslüm Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, koğuşta yapılan aramada firar eden kimsenin olmadığı tespit edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.