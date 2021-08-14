Muş'ta 35 milyon yıllık deniz canlısı fosilleri bulundu
Muş'un Bulanık ilçesinde yapılan arazi araştırmasında 35 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. İlçenin Akçaarmut köyü yakınlarında fosillerle ilgili inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, bulduğu omurgasız deniz canlıları fosillerini yaş, tür ve cins tayini için paleontologlara gönderecek. Dölek, gazetecilere, Afet Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak uzun süre bölgede çalışma yaptıklarını, geçen yıl arazide Mollusca fosilleri bulduklarını söyledi.