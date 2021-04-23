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Murat Soner’den Camdaki Kız dizisine ağır eleştiri

Youtuber Murat Soner, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisini eleştiren bir video yayınladı.

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23.04.2021 18:11:38
Murat Soner’den Camdaki Kız dizisine ağır eleştiri

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in canlandırdığı ‘Nalan' karakterine yapılan psikolojik şiddet izleyiciler tarafından tepki toplarken bir tepki de Youtuber Murat Soner'den geldi.

Bir dizinin başına “gerçek hikaye” yazıldığında buna herkesin inandığını söyleyen Murat Soner, Camdaki Kız dizisinin ilk bölümünün sadece 16 dakikasına dayanabildiğini belirtti.

Bu travmadan kimse eksik kalmasın diyen Soner, “Pandemi vurmuş, iş bulur muyum, işimi kaybeder miyim, korona olur muyum, olursam iyileşir miyim derken bir de yerli dizi açıp psikolojik şiddete maruz kalıp temiz temiz çıldıralım” ifadelerini kullandı.

Camdaki Kız dizisinin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı'nın ardından Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından bir başkasının uyarlaması olduğunu dile getiren Soner, “Problemin Türk televizyon tarihinde külodunu giyme detayı bile gösterilecek kadının, önce dadısı tarafından yıkanması, bavul gibi kaplanması, bir de üstüne tartılması ve iş yerine gittiğinde kimseyle sevişmesin diye onu zabıta gibi mühürleyen annesinin yıkadığı iç çamaşırlarını kurutmasıyla başlıyor” dedi.

Reyting için olayın kadının iç çamaşırına kadar geldiğini söyleyen Soner, “Gerçek hikaye yazdı diye ağzımı mühürleyip susmayacağım, sizin çarşafla bozduğunuz aklınızın tam ortasından geçen zihniyetin gevşeyen vidasını sıksınlar” diyerek ağır bir eleştiride bulundu.

Bunları gerçekten yaşayan insanların olduğunu söyleyen Murat Soner, “Benim lafım yaşadığımız böyle bir ortamda hepsinin bir araya getirilip kombo şekliyle bize verilmesi” ifadelerini kullandı.

Camdaki Kız dizisinin tanıtımında Nalan karakterinin cam bir vitrin içinde gösterilmesine tepki gösteren Soner, “Kadın kadın olalı çok kabalık gördü ama böyle metalığı görmedi” dedi.

RTÜK'E ELEŞTİRİ

Youtuber Murat Soner, Tüm bu sahnelere rağmen şarap kelimesini ve kelepçe ile tasmaları sansürleyen RTÜK'e de tepki gösterdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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