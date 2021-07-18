Murat Övüç'ün oğlundan bir skandal daha

Almanya Cumhurbaşkanı'nın afet bölgesi ziyaretine tepki

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt’ı ziyaret etti. Steinmeier, kendisine eşlik eden 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel’in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile selden etkilenenlerle konuştu. Steinmeier ziyarete ilişkin medyaya bilgi verdiği sırada Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile gülmesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı. Bazı sosyal medya hesaplarından ise bu eleştirilere, Laschet’in basına mülakat verdiği sırada Cumhurbaşkanı olmadan önce Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Steinmeier’in de arka tarafta bir heyet üyesi ile gülmesine dikkati çekilerek karşılık verildi.