Murat Kekilli'den ''Yıkılasın İsrail'' şarkısı
Şarkıcı Murat Kekilli, Filistin'e destek amacıyla ''Yıkılasın İsrail'' adında şarkı seslendirdi.
Şarkıcı Murat Kekilli, Filistin'e destek amacıyla ''Yıkılasın İsrail'' adında şarkı seslendirdi.
SSB duyurdu: İşte yeni Pars ve Kaplan araçları
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi'nin Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) taşıyıcılı Pars ve Kaplan araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı #PARS ve #KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.