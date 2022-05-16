Muhasebeciliği bırakıp sera kuran kadın girişimci çilek üreticisi oldu

Manisa'da tarım tecrübesi olmadan kurduğu serada yıllık yaklaşık 10 ton üretime ulaşan Sibel Yıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla sera kurmak isteyenlere deneyimlerini aktarıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde muhasebeciliği bırakarak kurduğu topraksız tarım serasında çilek yetiştiren kadın girişimci, yıllık 10 tona yaklaşan üretimiyle siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Üniversitede muhasebe eğitimi almasının ardından 20 yıl çeşitli firmalarda muhasebeci olarak çalışan Sibel Yıldız, kendi işini kurma hayaliyle yaptığı araştırma sonucu serada topraksız tarımla çilek üretimine yöneldi.

Aile birikiminin yanı sıra Ziraat Bankasından tarım kredisi kullanan Yıldız, 2019 yılında 1 dönümlük alanda çok katlı sera kurdu.

Yılın 10 ayı üretim yapan ve yıllık yaklaşık 10 tonluk kapasiteye ulaşan Yıldız, iyi tarım uygulamaları kullanarak ürettiği çileklere gösterilen yoğun talebe yanıt vermeye çalışıyor. Yıldız, yetiştirdiği çilekleri Manisa ve çevre illere satıyor.

Yıldız, sera kurmak isteyen girişimcilere de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla destek oluyor.