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Muhabirin yavru fille yaşadığı anlar viral oldu

Kenyalı gazeteci Alvin Patterson Kaunda'nın vahşi doğa ile ilgili haber sunduğu sırada araya giren yavru fille 'mücadelesi' izleyenleri güldürdü.

2022-11-15 23:41:38

Kaunda, genç fil sürüsünün yanında dururken KBC Televizyonu için bir bölüm kaydediyordu. Yetim fillerden ve vahşi yaşamı korumanın öneminden bahsederken, Kindani adlı genç bir fil hortumuyla muhabiri zor durumda bıraktı. Ancak Kaunda bundan etkilenmedi ve konuşmaya devam etti.

Ancak, dört yaşındaki dişi fil hortumunu gazetecinin kafasına geçirdi ve yüzünü gıdıklamaya devam etti. Kaunda'nın düştüğü komik durum sosyal medya eğlence konusu oldu.

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