Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu
Operasyonda, 126 kilogram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı
06.12.2017 15:20:58
Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 126 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir grubu takibe aldı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen polis, sokak satıcılarına yönelik Muğla, Antalya, Burdur ve Şanlıurfa'da yedi adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramada, 126 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.