Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

01.10.2017 02:36:10

Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bodrum'dan Antalya'ya giden Kurtuluş Avşar'ın (52) kullandığı 16 SGY 73 plakalı Kamil Koç Turizm'e ait yolcu otobüsü, Yatağan-Milas karayolu Yatağan Termik Santrali önünde, karşı yönden gelen Kudret Uslu (19) idaresindeki 48 YE 608 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Uslu'nun cesedi, Yatağan Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü Avşar jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Yatağan-Milas karayolu, yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kudret Uslu'nun yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

















