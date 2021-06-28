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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bıraktı. Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi. Bölgede bulunan evlerin bahçesindeki bazı kümes hayvanları da telef oldu. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

2021-06-28 20:13:28
Marmoset maymunun yaprak sandığı böceği hayretle izlediği anlar

Marmoset maymunun yaprak sandığı böceği hayretle izlediği anlar

Marmoset maymunu, yaprak sandığı şeyin aslında yaprak olmadığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemiyor.
Londra'daki patlamadan ilk görüntüler

Londra'daki patlamadan ilk görüntüler

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.Twitter'da yayınlanan videolar, Londra'nın güneyindeki büyük sitedeki bir binanın girişinden fırlamakta olan ateş topu gözler önüne serdi.
Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi

Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda kemikleri bulunan 751 çocuk için dün bir anma gecesi düzenlendi. Cowessess First Nation Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yaklaşık 10 yıl önce Cowessess Su Fabrikasında işten çıkmış eve yürüyordum. Şimdi yanmış kilisenin karşısındaki itfaiyenin arkasına yürüdüm. Sincaplar tarafından kazılıp çıkarılmış bazı kemiklere rastladım. Bir büyüğümü çağırdım. 'Çocuk kemikleri' dedi, toplayıp törenle gömdü' ifadelerine yer verdi.
LGBT üyelerinden başörtülü kadınlara taciz

LGBT üyelerinden başörtülü kadınlara taciz

Valilik tarafından izin yasağı koyulmuş olmasına rağmen dün İstanbul'da bir araya gelen LGBTİ bireyler yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında başörtülü kadınlarla karşılaşan bazı grup üyeleri 'Sizin yüzünüzden özgürlüğümüz yok' diyerek kadınları taciz etti.
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