Muğla'da 4 PKK'lı yakalandı

04.10.2017 12:21:24

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kumluova kavşağı bölgesinde polis ve jandarma ekiplerince başlatılan ortak operasyon kapsamında güvenlik güçleri, kontrol noktasında durdurdukları 2 araç içerisinde 4 PKK'lı ile 3 kişiyi yakaladı. Bölgeyi çembere alan jandarma özel harekat timleri ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunun sürdüğü belirtildi.