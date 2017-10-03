MTV zammında son durum

03.10.2017 08:26:02

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin, 2018 yılı itibariyle yüzde 40 artacağı açıklanmıştı. Buna göre yeni vergi tutarı 646 liradan 904 liraya çıkmıştı.

Dün Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozdağ; "Cumhurbaşkanımızın yaptığı değerlendirme oldu ve bu konuya ilişkin tüm değerlendirmeler ve Bakanlar Kurulunda ele alındı. Bakanlar Kurulu MTV'nin makul bir seviyeye çekilmesine karar verdi." diye konuştu.

''MALİYE BAKANI AÇIKLAYACAK''

Mehmet Bozdağ ; konuyla alakalı Naci Ağbal'ın görevlendirildiğini belirterek; "Bu konuda Naci Bey gerekli çalışmaları bitirdikten sonra konunun ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak. Konu, yapılan iyileştirmeye göre revize edilecektir." dedi.