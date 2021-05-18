MSB, PKK'lı 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği harekatın görüntülerini paylaştı

Renkler farklı, 102 senedir spor ve gençliğin verdiği mesaj hep aynı: Başarırız çünkü #BUBİRTAKIMİŞİ!

Zorluklar karşısında yılmadan ve bir arada olarak zaferleri kazanırız. 102 senedir İhtiyaç duyduğumuz gücü gençliğimizden alırız! Atatürk’ün gösterdiği yolda zafer kazanmak için tek bir şeye ihtiyaç var: TAKIM OLMAK.