DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Soylu'dan Samsunspor Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu
Türkiye'de günlük bilanço: 373 ölüm, 28 binden fazla vaka
28 bin 817 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti
Sokak kısıtlaması ile ilgili merak edilenler… Bakanlık yanıtladı
İçişleri Bakanlığı kapanma ile soruları yanıtladı… İşte merak edilenler
Cezayir AFP'ye tepki gösterdi
Türkiye, NATO bünyesinde Mısır'a uygulanan vetosunu geri çekti
İsrail bu kez Hristiyanları engelledi
Hindistanlılar Kovid'e karşı çareyi büyücülerde arıyor: Kızgın demirlerle dağlanıyorlar
Pazar günü nöbetçi eczaneler açık mı? Tam kapanmada nöbetçi eczaneler çalışacak mı?
ABD'nin Newark şehrinde Müslüman kadın polisler başörtüsüyle görev yapabilecek
Bir kulüp daha TFF 1. Lig'e veda etti
Irak: Güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 18 kişi öldü
Saç dökülmesi: Ardındaki gerçek sebepler ve en iyi çözüm yöntemi
Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda uzlaştı

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından video paylaştı: Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla terörden temizleniyor.

2021-05-01 12:59:57
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi

'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi

'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi
Osmanlı'nın Kudüs'te asırlardır kapanmayan hayır kapısı: Haseki Sultan Tekkesi

Osmanlı'nın Kudüs'te asırlardır kapanmayan hayır kapısı: Haseki Sultan Tekkesi

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'de Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'na 100 metre mesafede yaptırdığı bu tekke, asırlardır ayakta... Haseki Sultan Tekkesi, aşevi olarak hizmet veren bir mutfak, fırın, yemek salonu, malzemelerin bulunduğu bir kiler, eskiden atların bağlandığı bir ahır ve Hürrem Sultan'ın emriyle daha sonra binaya dahil edilen bir mescitten oluşuyor. İsrail işgalinin başladığı 1948'den önce Osmanlı devletinin vakfettiği dükkanlardan karşılanan tekke giderlerinin, İsrail'in dükkanlara el koyması nedeniyle halihazırda İslami Vakıflar Dairesinin ayırdığı bütçe ve hayırseverlerin bağışlarıyla finanse edildiği belirtiliyor.
Akıncı SİHA gece uçuş eğitimlerini başarıyla tamamladı

Akıncı SİHA gece uçuş eğitimlerini başarıyla tamamladı

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajıyla birlikte, “AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık. Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun…” ifadelerini kullandı.
Yeşil ovaların özel güzelliği mavi kardelenler

Yeşil ovaların özel güzelliği mavi kardelenler

Kars'ın Digor ilçesinde ilkbaharda açan mavi kardelenler doğayı renklendirdi. Çetin geçen kış sonrası hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, ilkbaharla oluşan doğal güzellikler göz kamaştırıyor. Ovaları kaplayan ve bilimsel adı 'scilla siberica' olan mavi kardelenler, baharın yeşil tonlarıyla bütünleşti. Vatandaşlardan Hüseyin Can Aktaş, 'İlkbaharda burası çok güzel oluyor, birçok çiçek, yeşil ve karlar arasında çıkmaya başladı. Biz de bu güzel doğada, temiz havada hayvanlarımızı otlatıyoruz.' dedi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan