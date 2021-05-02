MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
İSTANBUL
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ERZURUM
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MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
Gazi olan ve mücadeleye ampute futbolla devam edenleri örnek aldıVatan savunmasında bacaklarını kaybederek gazi olan ve tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleyi bırakmayan gazi ampute futbol oyuncularını görünce kaybetmek üzere olduğu yaşam azminin geri geldiğini ifade eden Şentürk, 'Mayınlara basarak ayaklarını kaybeden gazi ağabeylerimizi görünce büyük bir hırsla azimlendim. Onlar vatan savunmasında ayaklarını kaybetmişlerdi ve harika bir özveriyle branşlarına devam ediyorlardı. Hayata sımsıkı tutunmuşlardı. Benim bunları gördükten sonra hayatı bırakma şansım tabii ki yoktu.' diye konuştu.
Beyşehir Gölü'nde bulunan ve yaklaşık 30 hanede 180 kişinin yaşadığı Mada Adası'ndaki hareketlilik mayısın gelmesiyle başlıyor. Adada yaklaşık 200 yıldır yaşamlarını balıkçılık ve hayvancılık yaparak sürdüren Yörükler, yaz aylarının yaklaşmasıyla yayla hazırlığına koyuluyor. Hemen hemen her evde hummalı bir çalışmanın olduğu adada yaşayanlar, önce yaz ayları boyunca kullanacakları eşyalarını, kıyafetlerini, çadırlarını ve gıdalarını gölün kıyısına getiriyor. Ardından sürülerini getiren Yörükler, iki kayıkla çekilen dubaya, traktörlerini, eşyalarını ve hayvanlarını özenle yerleştiriyor.
Gazze'nin Beit Honoun şehrinde doğup büyüyen Elbasyouni, 1998'de öğrenci olarak ABD'deki Lousville Üniversitesine geldiğini, bazen okuldan sonra pizza dağıtarak harçlığını çıkarttığını ve kendi imkanlarıyla elektrik mühendisliği alanında yüksek eğitimini tamamladığını söyledi. Mezun olduktan sonra alternatif enerji, elektrikli araçlar ve uçaklar üzerine araştırmalar yapan Gazzeli mühendis, son çalıştığı özel şirkette, NASA için Mars'a gönderilen helikopteri yapan ekipte görevlendirildi.