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İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR

MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

2021-05-02 13:29:07
Ay-yıldız üniformalı Fatih Şentürk: 'Asla pes etmeyin, vazgeçmeyin'

Ay-yıldız üniformalı Fatih Şentürk: 'Asla pes etmeyin, vazgeçmeyin'

Gazi olan ve mücadeleye ampute futbolla devam edenleri örnek aldıVatan savunmasında bacaklarını kaybederek gazi olan ve tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleyi bırakmayan gazi ampute futbol oyuncularını görünce kaybetmek üzere olduğu yaşam azminin geri geldiğini ifade eden Şentürk, 'Mayınlara basarak ayaklarını kaybeden gazi ağabeylerimizi görünce büyük bir hırsla azimlendim. Onlar vatan savunmasında ayaklarını kaybetmişlerdi ve harika bir özveriyle branşlarına devam ediyorlardı. Hayata sımsıkı tutunmuşlardı. Benim bunları gördükten sonra hayatı bırakma şansım tabii ki yoktu.' diye konuştu.
Isparta Mada Adası'ndaki Yörükler yaylaya kayıklarla çıkıyor

Isparta Mada Adası'ndaki Yörükler yaylaya kayıklarla çıkıyor

Beyşehir Gölü'nde bulunan ve yaklaşık 30 hanede 180 kişinin yaşadığı Mada Adası'ndaki hareketlilik mayısın gelmesiyle başlıyor. Adada yaklaşık 200 yıldır yaşamlarını balıkçılık ve hayvancılık yaparak sürdüren Yörükler, yaz aylarının yaklaşmasıyla yayla hazırlığına koyuluyor. Hemen hemen her evde hummalı bir çalışmanın olduğu adada yaşayanlar, önce yaz ayları boyunca kullanacakları eşyalarını, kıyafetlerini, çadırlarını ve gıdalarını gölün kıyısına getiriyor. Ardından sürülerini getiren Yörükler, iki kayıkla çekilen dubaya, traktörlerini, eşyalarını ve hayvanlarını özenle yerleştiriyor.
NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopteri tasarlayan ekipteki Filistinli mühendis Elbasyouni konuştu

NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopteri tasarlayan ekipteki Filistinli mühendis Elbasyouni konuştu

Gazze'nin Beit Honoun şehrinde doğup büyüyen Elbasyouni, 1998'de öğrenci olarak ABD'deki Lousville Üniversitesine geldiğini, bazen okuldan sonra pizza dağıtarak harçlığını çıkarttığını ve kendi imkanlarıyla elektrik mühendisliği alanında yüksek eğitimini tamamladığını söyledi. Mezun olduktan sonra alternatif enerji, elektrikli araçlar ve uçaklar üzerine araştırmalar yapan Gazzeli mühendis, son çalıştığı özel şirkette, NASA için Mars'a gönderilen helikopteri yapan ekipte görevlendirildi.
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi

'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi

'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi
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İHH Ramazan
İHH Ramazan