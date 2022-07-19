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MSB paylaştı; 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

2022-07-19 17:22:05

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi."

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