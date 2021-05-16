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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2021-05-16 21:41:58
SSB duyurdu: İşte yeni Pars ve Kaplan araçları

SSB duyurdu: İşte yeni Pars ve Kaplan araçları

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi'nin Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) taşıyıcılı Pars ve Kaplan araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı #PARS ve #KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.
İsrail’de bir sinagogta tribün çöktü: Ölü ve onlarca yaralı var

İsrail’de bir sinagogta tribün çöktü: Ölü ve onlarca yaralı var

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Givat Ze'ev yerleşim yerinde Sinagog’da yapılan ayin sırasında tribün çöktü. İlk belirlemelere göre 1 Yahudi öldü 3’ü ağır en az 60 Yahudi de yaralandı.
Murat Kekilli'den ''Yıkılasın İsrail'' şarkısı

Murat Kekilli'den ''Yıkılasın İsrail'' şarkısı

Şarkıcı Murat Kekilli, Filistin'e destek amacıyla ''Yıkılasın İsrail'' adında şarkı seslendirdi.
İrlandalı siyasetçi Barrett'ten İsrail büyükelçisine sert sözler!

İrlandalı siyasetçi Barrett'ten İsrail büyükelçisine sert sözler!

İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett’ten ülkesinde bulunan İsrail Büyükelçisine 'Filistinlilere yaptığınız bu kadar zulme karşı onların eli kolu bağlı bir şekilde izlemelerini mi istiyorsunuz?' ifadeleri ile tepki gösterdi.
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