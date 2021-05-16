MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İsrail’de bir sinagogta tribün çöktü: Ölü ve onlarca yaralı var

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Givat Ze'ev yerleşim yerinde Sinagog’da yapılan ayin sırasında tribün çöktü. İlk belirlemelere göre 1 Yahudi öldü 3’ü ağır en az 60 Yahudi de yaralandı.