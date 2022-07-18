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MSB'den SİHA videosu paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, envanterde yer alan Silahlı İnsansız Hava Araçlarına ait görüntülerin bulunduğu bir video klip paylaştı.

2022-07-18 18:08:54

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan video klipte Bayraktar TB2 ve Akıncı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) yer aldı.

Ayrıca video klipte, SİHA'lar ile gerçekleştirilen operasyonlardan da kesitler yer aldı. Paylaşımda, “Semalarda şahlanır yerli ve milli gururlarımız, Dalga dalga vatan olur şu parlayan yıldızlarımız. Yerli ve millî gururumuz İnsansız Hava Araçlarımız ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz daha güçlü.” ifadeleri kullanıldı.

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