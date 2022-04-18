MSB'den 'Pençe-Kilit Operasyonu' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'İşte bunlar bizim Al Bayraklılar... Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor!' paylaşımında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşım yaptı.
"İşte bunlar bizim Al Bayraklılar..."
Mehmetçiğin görüntülerine de yer verilen paylaşımda, "İşte bunlar bizim Al Bayraklılar... Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor!" sözlerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe-Kilit Operasyonu dün gece başlatıldı.
Devam eden operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.