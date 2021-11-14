DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Halk desteğini kaybediyor
Düğünde 'yan baktın' cinayeti
THY’den öğretmenlere yüzde 20 indirim
2. el on-line satışta en çok satan 10 marka
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı
Babasından devraldığı imalathaneyi devlet desteğiyle tesise dönüştürdü
Atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
Nar lekesi nasıl çıkarılır?
Hollanda basını: 'Kıyamet senaryosu' gerçekleşirse Türkiye doğrudan finallere katılabilir
Başkan Palancıoğlu, dünya ikincisi Hayriye Türksoy Hançer'i tebrik etti
Melikgazi'den geleceğe nefes diye '1111 Ağaç' dikimi
Göz altı morluklarından kurtulmak için...
Savcılık: Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Aydın Taş’ın ölüm sebebi intihar
Bu tarif gribi bıçak gibi kesecek!
Rusya'dan sürpriz TF-X açıklaması! Türkiye ile görüşmeler başladı

MSB'den 6 buçuk dakikalık komando operasyonları videosu

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor.

2021-11-14 18:09:08

Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor. Harekatın her safhası detaylı şekilde planlanıyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor. İHA'lardan aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor. Ateş destek vasıtalarıyla vurulan bölgelere taarruz helikopterlerinin desteklediği içinde komando birliklerinin bulunduğu helikopterler sevk ediliyor. Bölgeye indirilen komandolar teröristlerin 'girilemez' dedikleri alanlarda ilerleyerek terör örgütü tarafından kullanılan mağaraları tek tek imha ediyor.

'DOĞU VE BATI' KARARGAHLARI ÇÖKTÜ

komandolar-pkk

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında bölgedeki 163 mağaraya giren komandolar, sadece ekim ayında 27 teröristi etkisiz hale getirdi. Bir ay içinde teröristler tarafından kullanılan 16 güdümlü füze sistemi, büyük çaplı 3 havan, 15 roketatar, 7 uçaksavar, 16 keskin nişancı silahı, 81 piyade tüfeği, haber leşme sistemleri, ağır silahlara ait 7 bin 300, hafif silahlara ait 15 bin civarında mühimmat, 16 ton gıda malzemesi, 9 ton akaryakıt ve 40'ın üzerinde EYP ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Harekat kapsamında teröristler tarafından kullanılan 12 kritik nokta da komandolar tarafından imha edildi. Bunlardan ikisi teröristlerce 'Doğu Karargahı' ve 'Batı Karargahı' olarak adlandırılan bölgeler oldu. Terör örgütünün barınak, eğitim, lojistik merkezi ve sözde karargah olarak kullandıkları söz konusu mağaralar komandolar tarafından tahrip edildi.

komando-pkk

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının teröristler tarafından kullanılan mağaralardaki aramalarına ait görüntüler de dikkat çekti. Gerekli güvenlik önlemlerini almalarının ardından çok dar tünellerden mağaralara giren komandolar buralardaki odaları tek tek kontrol ediyor. Silah ve mühimmattan, haber leşme cihazlarına kadar birçok malzemenin bulunduğu mağaralar daha sonra Mehmetçik tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor.

Peşmerge güçleri Kerkük’e girmeye hazırlanıyor

Peşmerge güçleri Kerkük’e girmeye hazırlanıyor

Kerkük Net Haber Ajansı’nın paylaştığı yeni görüntülerle birlikte Peşmerge güçlerinin Kerkük’ün çevresinde konuşlandığı duyuruldu
Kağıthane’de facia ucuz atlatıldı

Kağıthane’de facia ucuz atlatıldı

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yokuştan inerken devrildi. Kasadaki inşaat malzemeleri yola savrulurken sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.
Bağcılar'da oto galerisine silahlı baskın: 3 ölü

Bağcılar'da oto galerisine silahlı baskın: 3 ölü

Bağcılar'da otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve bir akrabaları öldü.
Türk Konseyi Genel Sekreterlik binası resmen açıldı

Türk Konseyi Genel Sekreterlik binası resmen açıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üye ülkelerin liderleri ile Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını gerçekleştirdi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş