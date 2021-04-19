MSB açıkladı: Türkiye ve Yunanistan’dan toplantı kararı
MSB: Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma bakanlıkları dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı
MSB'den yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın Millî Savunma Bakanlıklarının, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata vardıkları belirtildi.
Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntılarının yakın zamanda belirleneceği bildirildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)