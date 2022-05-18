DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,9667 ₺

EURO

16,7533 ₺

ALTIN

933,82 ₺

BİST

2.393,61 ₺

MSB: 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2022-05-18 18:00:44

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki "terör inlerinin" vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı

Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.
Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.
OGM, hava filosunu çift rotorlu 'Chinook'la güçlendiriyor

OGM, hava filosunu çift rotorlu 'Chinook'la güçlendiriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında hava gücü filosunu, ABD'den getirilen 'Chinook' tipi helikopterlerle güçlendiriyor.
Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor

Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor

Türkiye'de yaşayan her biri farklı karakterdeki kedilerin soy kütüğü için merkezi sistem oluşturuluyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş