MSB: 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Bursa'daki meslek lisesinden hakiki gezen tavuk yumurtası

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri, okul yerleşkesinde 3 bin tavuğun bakımını ve yetiştiriciliğini öğretmenleri eşliğinde yaparak deneyim kazanıp yumurta satışından da gelir elde ediyor.