Mourinho'nun adı caddeye verildi

04.10.2017 16:28:21

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun adı, ülkesi Portekiz'de bir caddeye verildi.

Manchester United'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, futboldaki başarıları nedeniyle Mourinho'nun adının, doğduğu kent Setubal'daki Rua da Saude Caddesi'ne verildiği belirtildi.

Setubal'a giderek adına düzenlenen törene katılan ve plaketle onurlandırılan Portekizli teknik adam, "Çok heyecanlı ve gururluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Setubal'a her geldiğimde kendimi buluyorum. Burayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.