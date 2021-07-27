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Motosikletlilerin feci kazası kamerada

Kaza, geçen cuma saat 17.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Tuncer Sokak'ta yaşandı. Yabancı uyruklu bir kişinin hızlı şekilde kullandığı motosiklet, o sırada sola dönen Volkan A. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile yabancı uyruklu sürücü havaya savrulduktan sonra 20 metre sürüklenip ağır şekilde yaralanırken, Volkan A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

2021-07-27 10:10:17
Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisini darp ettiği görüntülendi

Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisini darp ettiği görüntülendi

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla ünlenen Çağatay Akman, geçtiğimiz Cumartesi gece saatlerinde eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Apartmanın önünde bir süre bekleyen Akman, kapının önüne oturarak Öykü Uslu'ya seslendi. Uslu ise yaklaşık yarım saat kapısının önünde oturarak bağıran Akman'ın yanına indi. Apartmanın önünde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çağatay Akman, Öykü Uslu ve yanında bulunan arkadaşına saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Çağatay Akman'ı ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü. Geceyi karakolda geçiren Akman, sabah serbest bırakıldı.
Taksi ücretinden kaçarken duvardan böyle düştü

Taksi ücretinden kaçarken duvardan böyle düştü

Olay, geçen cumartesi günü gece saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin ücretini vermek istemedi ve şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından araçtan inen kişi, kaçmak için apartmanın bahçe duvarından balkona atlarken düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, yabancı uyruklu kişi çevredekiler tarafından düştüğü balkondan çıkarıldı. Polis ekipleri, sokağı birbirine katan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Tunus polisinden darbe karşıtlarına müdahale görüntüleri

Tunus polisinden darbe karşıtlarına müdahale görüntüleri

Tunus emniyet güçleri Meclis önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine müdahalede bulundu
Prof. Dr. İlber Ortaylı tarihçi Halil İnalcık'ı anlattı

Prof. Dr. İlber Ortaylı tarihçi Halil İnalcık'ı anlattı

Ortaylı, İnalcık ile aile dostu olduklarını bu nedenle çok genç yaşta kendisini tanıma fırsatı bulduğunu söyleyerek şöyle dedi: 'İlk tanıştığımda çocuktum, asıl Mülkiye'ye girdiğimde tanışmış sayıyorum. Kendisinde tarih babında aradığım soruların cevaplarını buldum. Üslubu ve metodolojisi dikkatimi çekti. Türkiye'de her zaman bir amatör tarihçilik vardır, siyaset alanında, günlük hayatta gezilir. Metottan ve kaynaklardan uzak, çok ezbere konuşmaya dayanır. Böyle bir hoca olmadığını anladım.'
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