Motosiklet tırın altına girdi: 3 kişi öldü

01.10.2017 15:23:00

Ceyhan ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Akyel idaresindeki 01 BF 819 plakalı motosiklet, Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki kavşakta karşı yönden gelen Cevdet K.'nin kullandığı 31 KCD 47 plakalı tırla çarpışıp altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Akyel olay yerinde, motosikletteki Güner Üresin ve Umut Algazi ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.



Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



