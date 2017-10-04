Motosiklet şarampole devrildi: 2 ölü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
04.10.2017 21:28:25
Antalya'nın Kumluca ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kumluca'nın Adrasan Mahallesi'nden Olympos yönünde giden Kaan Kaplan (24) yönetimindeki motosiklet şarampole uçtu. Motosiklet sürücüsü Kaan Kaplan ve motosiklette bulunan arkadaşı Okay Torun (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(Ramazan Sarıkayalı /İHA)
Antalya'nın Kumluca ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kumluca'nın Adrasan Mahallesi'nden Olympos yönünde giden Kaan Kaplan (24) yönetimindeki motosiklet şarampole uçtu. Motosiklet sürücüsü Kaan Kaplan ve motosiklette bulunan arkadaşı Okay Torun (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(Ramazan Sarıkayalı /İHA)