MOSSAD Başkanı: Hedefimiz İran

04.10.2017 08:27:42

İsrail'in gizli istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen, MOSSAD'ın genel merkezinde önemli açıklamalarda bulundu.

Yenişafak'ın haberine göre, Cohen,casus organizasyonlarının ulusal, güvenlik ve diplomatik öncelikler üzerine odaklanarak uzun dönemli bir plan çerçevesinde çalıştığını belirterek, "MOSSAD'ın hedefleri açık İran nükleer kapasitesini geliştirme vizyonunu izlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Cohen, yaptığı açıklamada MOSSAD'ın her yıl, hedefte olan ülkelerde binlerce eylem gerçekleştirdiğini itiraf etti. MOSSAD başkanı hedef ülkelerin en korunaklı ve merkezi bölgelerinde operasyonlar yaptıklarını belirtti.