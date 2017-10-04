MOSSAD Başkanı: Hedefimiz İran
MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, her yıl hedefte olan ülkelere binlerce eylem gerçekleştirdiklerini, ilk hedeflerinin de İran olduğunu açıkladı.
04.10.2017 08:27:42
Yenişafak'ın haberine göre, Cohen,casus organizasyonlarının ulusal, güvenlik ve diplomatik öncelikler üzerine odaklanarak uzun dönemli bir plan çerçevesinde çalıştığını belirterek, "MOSSAD'ın hedefleri açık İran nükleer kapasitesini geliştirme vizyonunu izlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
İsrail'in gizli istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen, MOSSAD'ın genel merkezinde önemli açıklamalarda bulundu.
Yenişafak'ın haberine göre, Cohen,casus organizasyonlarının ulusal, güvenlik ve diplomatik öncelikler üzerine odaklanarak uzun dönemli bir plan çerçevesinde çalıştığını belirterek, "MOSSAD'ın hedefleri açık İran nükleer kapasitesini geliştirme vizyonunu izlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Cohen, yaptığı açıklamada MOSSAD'ın her yıl, hedefte olan ülkelerde binlerce eylem gerçekleştirdiğini itiraf etti. MOSSAD başkanı hedef ülkelerin en korunaklı ve merkezi bölgelerinde operasyonlar yaptıklarını belirtti.