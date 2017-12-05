MKE Ankaragücü'nden gazilere moral ziyareti

05.12.2017 21:06:38

TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal ve bazı futbolcular, gazilere moral ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsmail Kartal'ın yanı sıra basın sözcüsü Tuna Yılmaz ile futbolculardan Korcan Çelikay, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Mehmet Umut Nayir ve Yusuf Abdioğlu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Teknik heyet ve futbolcular, gazilere imzalı forma hediye ederek, moral verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Kartal, "Ülkemizin güvenliği, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruma adına canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Huzur ve güvenin tesisi, al bayrağımızın gönderden inmemesi ve vatan topraklarını koruma adına bu uğurda şehit olup toprağa düşen ve yaralanıp gazi olan güvenlik güçlerimize minnettarız. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.