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MİT tırları davasında önemli gelişme

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun yargılandıkları dava dosyası, aynı olaya ilişkin olduğu için birleştirildi.

MİT tırları davasında önemli gelişme
04.10.2017 14:44:41

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandıkları dava dosyası, aynı olaya ilişkin Aydınlık gazetesinde çıkan haberle ilgili iki sanık hakkında ''Devletin guÌˆvenligÌ†ine ve siyasal yararlarına ilisÌ§kin gizli kalması gereken bilgileri acÌ§ıklama'' suçundan açılan dava ile birleştirildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmaya, birleşen dava dosyası sanıkları Orhan Ceyhun Bozkurt, Mustafa İlker Yücel ile sanıklar Erdem Gül ve başka suçtan tutuklu sanık CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun katıldıkları öğrenildi.

Duruşmada sanık avukatlarının taleplerine ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Berberoğlu'nun avukatlarınca reddi hakim talebi nedeniyle dava dosyasının İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bu arada celse arası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin Aydınlık gazetesinde yayımlanmasına ilişkin Aydınlık gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında ''Devletin güvenliğine ve siyasal yaralarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama'' suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle açılan dava ile Dündar, Gül ve Berberoğlu'nun ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandıkları dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdiği ortaya çıktı.

- Duruşma çıkışı açıklama

Duruşmayı izlemek üzere adliyeye gelen CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Gamze Akkuş İlgezdi, Barış Yarkadaş ve Nurettin Demir ile CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın da aralarında bulunduğu heyet basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı yapan Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, gizli yapılan duruşmada, mahkeme heyetinden yargılamayı usulüne göre yapmalarını talep ettiklerini ve herkesin suçsuz olduğunu söylediğini belirterek, 20 Aralık'a ertelenen duruşmada her şeyin netleşeceğini ifade etti.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da davanın kapalı yapılmasını eleştirerek, ''Açık yargılama adil yargılamanın ön koşuludur. Neden kapalı olduğu açıklanmalıdır. Duruşmayı izleyemedik'' dedi.

İl Başkanı Canpolat ise davanın çöktüğünü savunarak, "FETÖ ile ya da diğer terör örgütleriyle bir ilişkisi olmadığı Anayasa Mahkemesinin kararı ile ortaya çıkmıştır. Yerel mahkeme de bu karara uymak zorundadır. Aslında iki mağdur var. Biri Enis Berberoğlu biri de Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi kendi kararlarına sahip çıkmalıdır. Bu davanın siyasi bir baskı ile açılan dava olduğu bellidir. Eğer FETÖ aranıyorsa iktidar kendi çevresine bakmalıdır.'' ifadesini kullandı.

Canpolat, bütün tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması, hukuki ayıptan bir an önce dönülmesi gerektiğini söyledi.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet gazetesinde yer verdikleri gerekçesiyle yargılanan Dündar ve Gül hakkındaki kararı, 6 Mayıs 2016'da açıklamıştı. Mahkeme, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Dündar ve Gül'ün, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraatına karar veren mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ise "FETÖ/ PDY örgütünün varlığı yönünde kesin bir yargı hükmü mevcut olmadığı, varlığı yönünde henüz kesin bir yargı hükmü mevcut olmayan bir örgüte yardım etmek şeklinde yüklenen suçtan herhangi bir suretle hüküm kurulamayacağı" gerekçeleriyle dosyanın ayrılmasına hükmetmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılan Erdem Gül ve Can Dündar'ın yargılandığı evrede, sanık Can Dündar'ın "bana görüntüleri solcu bir milletvekili verdi" şeklindeki açıklamasının bir kısım GSM telefonlarının KDM bilgileri ve açık kaynaklardan yapılan tespitler ile adı geçenin cezaevinde tutuklu olarak bulunduğu sırada yazdığı "Tutuklandık" adlı kitap ile ilgili yayınların değerlendirilmesi sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na bildirilmesi üzerine Berberoğlu hakkında soruşturma açılmıştı.

Soruşturma sonucunda CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında, Adana ve Hatay'da yasa dışı yollarla durdurulan MİT tırlarının görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Berberoğlu'na açılan davanın 21 Eylül 2016 tarihli ilk duruşmasında, MİT tırlarının görüntülerini yayınlaması için Can Dündar'a verdiği iddiasıyla hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından istemiyle dava dosyasının, aralarında hukuki ve fiili irtibat olduğu gerekçesiyle Dündar ve Gül'ün yargılandığı bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Berberoğlu'nun üzerine yüklenen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu işlediği sabit olmakla beraber, suçun işlenişi biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar vermişti.

Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususları, sanık lehine takdiri hafifletici sebep olarak kabul eden mahkeme, Berberoğlu'nun cezasını 25 yıla indirmişti.


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