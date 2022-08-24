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Mısır medyası bunu tartışıyor: ‘Turistler neden İstanbul’a gidiyor!’ Kahire mi daha güzel İstanbul mu?

Türkiye’ye bu yılın ilk 7 ayında gelen 26 milyon turist, Arap dünyasının tartışma konusu oldu. Mısırlı televizyoncu Ahmed Musa, “İstanbul’da lokantalar Mısırlı dolu. Gidip Türkiye’nin ekonomisini destekliyorsunuz” dedi. Musa’ya cevap yine Mısırlı bir televizyon sunucusu olan Muhammed Nasır’dan geldi:Türkiye çok, çok güzel. Türkiye, Londra’dan güzel. İstanbul, Londra’dan güzel. İstanbul, Almanya’dan güzel; Berlin’den daha iyi.

2022-08-24 13:26:18
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