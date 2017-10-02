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'Mısır, Kuzey Kore'den gelen gemideki tanksavar mermilerini imha etti'

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebu Zeyd:- 'Mısır yönetimi, Kuzey Kore'den geldiği ve içinde tanksavar mermilerin olduğu bilgisini almasının ardından Kamboçya bayraklı bir gemiyi (Süveyş Kanalı'na girmeden) durdurdu. BMGK'nın Kuzey Kore'ye tüm yaptırımların takibi için oluşturduğu 1718 Yaptırımlar Komitesinden bir ekibin de bulunduğu sırada gemideki yüklere el konuldu ve imha edildi'

'Mısır, Kuzey Kore'den gelen gemideki tanksavar mermilerini imha etti'
03.10.2017 02:26:48
Mısır, Kuzey Kore'den gelen bir gemiyi Süveyş Kanalı'na girmeden önce durdurduğunu ve içindeki tanksavar mermi yükünü imha ettiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Washington Post gazetesinde yer alan "ABD'nin, Mısır'ı ağustos ayında Süveyş Kanalı yakınında esrarengiz bir geminin olduğu yönünde uyardığı ve geminin rotasının Mısır olduğu" haberiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ebu Zeyd, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kuzey Kore ile ilgili alınan kararların uygulanmasında Mısır'ın iş birliğinden övgüyle bahsettiğine dikkati çekti.

Söz konusu haberde "Mısır, BM'nin Kuzey Kore ile ilgili aldığı kararlara uymuyor" intibası uyandırılmaya çalışıldığını savunan Ebu Zeyd, şunları kaydetti:

"Mısır yönetimi, Kuzey Kore'den geldiği ve içinde tanksavar mermilerin olduğu bilgisini almasının ardından Kamboçya bayraklı bir gemiyi durdurdu. BMGK'nın Kuzey Kore'ye tüm yaptırımların takibi için oluşturduğu 1718 Yaptırımlar Komitesinden bir ekibin de bulunduğu sırada gemideki yüklere el konuldu ve imha edildi."

Washington Post'taki "tanksavar mermisi yüklü geminin rotasının Mısır olduğu" iddiasına da değinen Ebu Zeyd, Yaptırımlar Komitesinin raporunda uzaktan veya yakından böyle bir bilginin yer almadığını aktardı.

Pyongyang'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Washington Post'ta dün yer alan haberde, ABD'nin, Mısır'ı ağustos ayında Süveyş Kanalı yakınında esrarengiz bir geminin bulunduğu yönünde uyardığı ve rotasının Mısır olduğu kaydedilmişti.

Pyongyang yönetiminin, 2006'dan bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı 12 Eylül'de BMGK'da oylamaya sunulmuş ve 15 ülkenin lehte oyuyla kabul edilmişti.

ABD'nin "insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı" gerekçesiyle geçen ay, Mısır'a yapacağı yardımların bir kısmını iptal etme, bir kısmını ise dondurma planı olduğu açıklanmıştı.

ABD'nin Mısır'a yaptığı yardımları iptal etmesinin ardında Washington yönetiminin, Mısır'ın Kuzey Kore ve Rusya ile yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığın olduğu ifade edilmişti.


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