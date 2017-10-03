Mısır'ın vize şartları Katarlı öğrencilerin eğitimine engel oluyor

03.10.2017 21:17:41

Mısır yönetiminin, vize almak için getirdiği güvenlik onayı şartı sebebiyle 190 Katarlı öğrencinin Mısır üniversitelerinde eğitimlerine devam edemediği bildirildi.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın öğrencilere uyguladığı yeni vize koşulları sebebiyle bu ülkedeki bazı öğrencilerin eğitimlerine devam edemediği belirtildi.

Açıklamada, eylül ayından bu yana Mısır'da okuyan 190 Katarlı öğrencinin, komisyona Mısır'ın yeni vize koşulları sebebiyle eğitimden men edildikleri ve bazılarının sınavlara alınmadıkları yönünde şikayette bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bazı öğrencilerin Mısır'a giriş için gerekli şartları taşımalarına rağmen "güvenlik onayı" olmadığı gerekçesiyle havalimanlarından geri çevrildiği ifade edildi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.