Mısır’dan camide çalgılı Mevlid-i Nebi manzaraları!
Mısır’ın başkenti Kahire’deki Sultan ebu’l-Ulâ Camii’ndeki Mevlid-i Nebi programından gelen videolar, gece kulüplerini aratmadı!..
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Tunus'taki yarı çıplak haldeki kadınların Mevlid-i Nebi kutlamalarının ardından Arap dünyasından tepki çeken bir Mevlid programı haberi de Mısır'dan geldi. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Sultan ebu'l-Ulâ Camii'nden dikkat çekici bir video geldi. Camide sanatçı Mustafa Atıf'ın katıldığı bir programda müzik aletleriyle İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (sas)'in doğum yıl dönümü kutlandı. Sıradan bir gece kulübündeki müzik aletlerini aratmayan saz ekibinin Hazreti Muhammed'in doğumunu bu şekilde kutlaması çok sayıda Arap medya kullanıcısının da tepkisini çekti. Tunus'ta da geçtiğimiz günlerde İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (sas)'in doğum yıldönümü etkinliklerinde ahlaksız manzaralar yaşanmıştı. Kayravan kentinde Uluslararası Mevlid-i Nebi Etkinliği Festivali kapsamında sahneye çıkan yarı çıplak haldeki kadınlar danslar edip, şarkılar söylemişti.