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Mısır'daki tren kazasında ölü sayısı 23'e yükseldi

Mısır'ın Kalyubiye vilayetinde 18 Nisan'da meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 139'a yükseldiği açıklandı.

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21.04.2021 03:55:36
Mısır'daki tren kazasında ölü sayısı 23'e yükseldi

Mısır Başsavcılığı, Kalyubiye vilayetinde meydana gelen tren kazasına ilişkin yeni gelişmeler açıkladı.

Tren kazasında ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 139'a yükseldiği kaydedildi.

23 şüpheli tutuklandı

Açıklamada ayrıca Başsavcı Hamade es-Savi'nin kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında vatman ve yardımcısı başta olmak üzere 23 şüphelinin tutuklanmasına karar verdiği belirtildi.

Tutuklama kararının taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten kaynaklandığı ifade edilen açıklamada soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Mısır'da 18 Nisan'daki tren kazasında 11 kişi ölmüştü

Mısır Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin son açıklamasında, 18 Nisan'da Kalyubiye kentinde meydana gelen tren kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini 97 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Mısır'da tren raydan çıktı: 100'den fazla yaralı

Mısır Ulaştırma Bakanlığı da dün ülkede yaşanan demir yolu kazalarının ardından Ulusal Demir Yolları Müdürlüğünde kapsamlı görev değişiklikleri yapıldığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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