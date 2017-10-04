Minik Muhammed Mustafa'nın ölümü

04.10.2017 13:41:11

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bilecik'te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile kadının sezaryenle alınan ve özel bir hastanede tedavi gören bebeğin solunum yetmezliğine bağlı olarak beyinde küçülme ve kalbinde etkilenme sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.Yaklaşık 3.5 ay önce bebeğin elim olaydan sonra genel durumu kötü şekilde hava ambulansıyla kendilerine ulaştırıldığını ileten Özfidan, "Yoğun bakımda tedaviye alındı. Oksijensiz kalmaya bağlı olarak vücutta oluşan hasarın en aza indirilmesi için tüm tedavi yöntemleri uygulandı. Tüp bebeklerde bir hata içinde solunum cihazından ayrılma canlanma bekliyoruz. Fakat Kartal Bebek'te istediğimiz şekilde olmadı. 3,5 ay denedik. Ama eninde sonunda cihaza bağlamak zorunda kaldık. Son görüntülemede de beyinde küçülme saptandı. Vefat etmeden önce hafta sonunda solunum yetmezliği oluştu ve kalbi etkilendi. Canlandırma, solunum ayarlarını attırmak istedik. Fakat yanıt alamadık. 25 Eylül Pazartesi günü sabah 09:55'te bebeği kaybettik"dedi.Olayın adli vaka olduğu için savcılığa bildirildiğini ileten. Özfidan, " Otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne göndermemiz istediler. En son halasıyla görüşüyorduk. Akşam saatlerinde gelip üniversiten almışlar" bilgisini verdiBilecik'te 15 Haziran perşembe gecesi hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 35 yaşındaki Hüseyin Kartal eşi Melike Kartal'ı bıçaklayarak öldürmüş, 8 aylık hamile olan Melike Kartal'ın bebeği sezaryenle alınarak Afyonkarahsiar Devlet Hastanesinden sonra ambulans helikopterle Isparta'da özel bir hastaneye sevkedildilmişti. Yeni Doğan Bakım Servisi'nde solunum cihazına bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan ve dedesi tarafından adına Muhammed Mustafa ismiyle nüfus cüzdanı çıkartılan bebek 25 Eylül günü yaşamını yitirdi.(Ferhat Kaya/İHA)