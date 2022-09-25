Minik çocuk 'aile fotoğrafı'nı bir türlü içine sindiremedi
Fok balığı ile birlikte aile fotoğrafı çektiren anne-baba ve çocuklarının ilginç görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti. Ailenin küçük çocuğu çekilen fotoğraftan pek memnun kalmadı.
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Fok balığı ile birlikte aile fotoğrafı çektiren anne-baba ve çocuklarının ilginç görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti. Ailenin küçük çocuğu çekilen fotoğraftan pek memnun kalmadı.
Ben Atatürk aleyhine konuşmayayım, duvarlar kırılsın ama sorun Atatürkçü geçinenlerde!
Cübbeli Ahmet: “Ben Atatürk’ün aleyhinde bir şey konuşmayayım, konuşmayın deyim konuşanlara, en azından orada aleyhe konuşmayı bir durduralım. Çünkü bu İslam’da da yasak bir şey yani aleyhte konuşmanın manası yok, annesine, babasına, soyuna, nesebine, bunlar haram şeyler yani. Biz oradan ama ben bunu bir anda, kademe kademe yaptım, hepsini bir günde yapmadım. Bu konularda duvarlar kırılsın. Ama sorun Atatürkçüyüz diyenlerde.”
İstanbul'da bir eğlence mekanından şok görüntüler
Beşiktaş, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.