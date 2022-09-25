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Minik çocuk 'aile fotoğrafı'nı bir türlü içine sindiremedi

Fok balığı ile birlikte aile fotoğrafı çektiren anne-baba ve çocuklarının ilginç görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti. Ailenin küçük çocuğu çekilen fotoğraftan pek memnun kalmadı.

2022-09-25 22:31:19
Ben Atatürk aleyhine konuşmayayım, duvarlar kırılsın ama sorun Atatürkçü geçinenlerde!

Ben Atatürk aleyhine konuşmayayım, duvarlar kırılsın ama sorun Atatürkçü geçinenlerde!

Cübbeli Ahmet: “Ben Atatürk’ün aleyhinde bir şey konuşmayayım, konuşmayın deyim konuşanlara, en azından orada aleyhe konuşmayı bir durduralım. Çünkü bu İslam’da da yasak bir şey yani aleyhte konuşmanın manası yok, annesine, babasına, soyuna, nesebine, bunlar haram şeyler yani. Biz oradan ama ben bunu bir anda, kademe kademe yaptım, hepsini bir günde yapmadım. Bu konularda duvarlar kırılsın. Ama sorun Atatürkçüyüz diyenlerde.”
Sürücünün ambulansa yol vermemesi büyük tepki çekti

Sürücünün ambulansa yol vermemesi büyük tepki çekti

İstanbul'da bir sürücü, 89 yaşındaki solunum sıkıntısı çeken hastayı taşıyan ambulansa 'Siz ambulanssınız diye her şeyi ihlal edemezsiniz.' diyerek yol vermek istemedi. Sürücünün bu tavrı sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Beyin yakan otelden görüntü paylaştı

Beyin yakan otelden görüntü paylaştı

Ordu'da hizmet veren bir otelin banyo mimarisi sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'da bir eğlence mekanından şok görüntüler

İstanbul'da bir eğlence mekanından şok görüntüler

Beşiktaş, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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