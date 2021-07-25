Mimar Sinan'ın deprem terazisi
Osmanlı mimarı Mimar Sinan (1490-1588) bu dönen parçayı tasarladığı camilere entegre etti; Bu parça, depremden sonra döndürülemezse, bina depremde yapısal hasar görmüş demektir.
Osmanlı mimarı Mimar Sinan (1490-1588) bu dönen parçayı tasarladığı camilere entegre etti; Bu parça, depremden sonra döndürülemezse, bina depremde yapısal hasar görmüş demektir.
II. Dünya Savaşı'nda üretilen Welbike isimli motosikletler
II. Dünya Savaşı'nda İngiltere tarafından üretilen Welbike isimli motosikletler, paraşütle yere indikten saniyeler sonra kullanıma hazırlanıyor. Sadece 32 kilogram ağırlığındaki bu araçlar istihbarat ve sabotaj görevlerinde hizmet veriyordu.