Mimar Sinan'ın deprem terazisi

II. Dünya Savaşı'nda üretilen Welbike isimli motosikletler

II. Dünya Savaşı'nda İngiltere tarafından üretilen Welbike isimli motosikletler, paraşütle yere indikten saniyeler sonra kullanıma hazırlanıyor. Sadece 32 kilogram ağırlığındaki bu araçlar istihbarat ve sabotaj görevlerinde hizmet veriyordu.